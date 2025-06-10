Göztepe'de Mateusz Lis'e transfer kancası!

Sportif Direktör Ivan Mance geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 28 yaşındaki kaleciye teklifler geldiğini açıklarken, Lis için Fransa ve Polonya'dan takımların devrede olduğu ifade edildi. Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'un Lis'le temasta olduğu ve yakın zamanda Göztepe ile de görüşeceği kaydedildi.

REKLAM advertisement1 Polonya'dan ayrıca Cracovia Krakow takımının da Lis transferinde devrede olduğu vurgulandı. Fransa'da ise Lig 2 ekiplerinin deneyimli eldivenle ilgilendiği ifade edildi. Ivan Mance'nin Başkan Rasmus Ankersen ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yapacağı görüşmenin ardından yönetimin Mateusz Lis konusunda kesin kararını vereceği dile getirildi. İzmir'de daha önce 2021-2022'de Altay'da forma giyen Lis, Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda kiralandığı Southampton'dan geçen sezon 3 yıllığına transfer olmuştu.