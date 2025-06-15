Göztepe'de 100. yıl coşkusu!
Göztepe Kulübü'nün 100. kuruluş yıl dönümü binlerce taraftarın katılımıyla kutlandı.
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Kulüp tarafından Konak ilçesindeki Güzelyalı Sahili'nde düzenlenen kutlama etkinliğine, taraftarlar saat 19.25'de gelmeye başladı.
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Burada gerçekleştirilen müzik ve ışık şovlarıyla eğlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 22.00'de aynı anda meşalelerini yaktı.
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Taraftarların sahil boyunca yaktığı meşaleler geceyi aydınlatırken, denizdeki teknelerden de havai fişek gösterisi yapıldı.
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Taraftarlar marşlar ve şarkılar söyleyerek kulüplerinin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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