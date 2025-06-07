Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül kayboldu. Akgül'ün cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinde 2 metre derinlikte bulundu. Gencin yakınları acı haberle kahroldu
Bartın'da yürek yakan olay, dün saat 20.00 sıralarında Ulus ilçesi Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.
BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU
Beldeye bağlı Çubuklu köyünden arkadaşlarıyla birlikte ırmağa yüzmeye giden Ensar Akgül (19), suya girdikten sonra gözden kayboldu.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BULUNDU
Yapılan aramalarda Akgül’ün 2 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Akgül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Acı haberi alan Akgül'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.