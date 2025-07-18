Vücudunuzun iç ısısı birden 40 dereceyi aşarsa ne olur? Terleme dursa, bilinç bulanıklaşsa... Bu sıcak yaz günlerinde güneş çarpması hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

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GÜNEŞ ÇARPMASI NEDİR?

Güneş çarpması, aşırı sıcak hava ve doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalma sonucu ortaya çıkan, hayati tehlike oluşturabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Normalde vücut, terleme yoluyla sıcaklığını dengede tutar. Ancak yüksek sıcaklık ve nem, bu doğal soğutma mekanizmasını etkisiz hale getirerek vücut ısısının tehlikeli boyutlara ulaşmasına yol açabilir. Güneş çarpması durumunda vücut sıcaklığı 40°C’nin üzerine çıkarak merkezi sinir sistemini olumsuz etkiler ve ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

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GÜNEŞ ÇARPMASI NASIL MEYDANA GELİR?

Güneş çarpması; vücudun iç ısısını kontrol edememesi sonucu ortaya çıkar. Terleme ile sıvı ve elektrolit kaybı artar, kan dolaşımı hızlanır fakat bu da yeterli gelmez. Yüksek sıcaklık, uzun süre güneşte kalmak, ağır egzersiz ve yetersiz sıvı tüketimi gibi faktörler birleştiğinde, vücut artık kendi ısısını düşüremez hale gelir ve güneş çarpması meydana gelir.

Başlıca nedenler şunlardır: - Terleme: Aşırı sıvı ve elektrolit kaybı susuzluğa yol açar. - Kan Dolaşımı: Ciltteki damarlar genişleyerek ısıyı dağıtmaya çalışır ancak nemli ve sıcak hava bunu zorlaştırır. - İlaç Kullanımı: Diüretikler, antipsikotikler ve beta-blokerler terlemeyi azaltarak sıvı kaybını artırır. GÜNEŞ ÇARPMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER - Yüksek sıcaklık ve nem - Uzun süreli fiziksel aktivite - Yetersiz sıvı alımı - Aşırı alkol tüketimi - Bazı ilaçların kullanımı (özellikle idrar söktürücüler, antipsikotikler) REKLAM GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERİ Güneş çarpması, vücudun alarm verdiği ciddi belirtilerle kendini gösterir. Aşağıdaki semptomların görülmesi halinde hızlı müdahale gereklidir: - Baş ağrısı - Yüksek ateş - Terlemenin durması veya azalması - Baş dönmesi, sersemlik - Ciltte kuruluk ve kızarıklık - Kas krampları - Bulantı ve kusma - Kalp çarpıntısı

- Nefesin hızlanması - Aşırı susama - Kafa karışıklığı, sinirlilik, peltek konuşma - Nöbet geçirme RİSK GRUPLARI Güneş çarpması her yaştan kişiyi etkileyebilir ancak bazı gruplar daha yüksek risk altındadır: - Bebekler ve küçük çocuklar: Vücut ısılarını düzenlemeleri zayıftır. - Yaşlı bireyler: Terleme ve dolaşım sistemleri zayıflamıştır. - Fiziksel olarak aktif kişiler: Sporcular, açık alanda çalışanlar (inşaat işçileri, çiftçiler). REKLAM - Bazı ilaçları kullananlar: Diüretik, antipsikotik, beta-bloker kullanıcıları. - Sıvı kaybı yaşayanlar ve enfeksiyon geçirenler. GÜNEŞ ÇARPMASINDA İLK YARDIM Güneş çarpması belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır: - Gölgeye geçin: Güneşten uzaklaşıp serin bir ortama geçmek ilk adımdır. - Sıvı takviyesi yapın: Su, elektrolit içeren içecekler ve hafif tuzlu sıvılar tercih edin.

- Soğuk kompres uygulayın: Soğuk suyla ıslatılmış bezlerle vücudu silmek veya soğuk duş almak vücut ısısını düşürür. - Hava akışını artırın: Klima veya vantilatör ile serinleme sağlanabilir. - Giysileri hafifletin: Kalın ve sıkı giysiler çıkarılmalı, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmeli. REKLAM - Bacakları yukarı kaldırın: Kişi sırt üstü yatırılarak bacakları havaya kaldırılırsa kan dolaşımı düzenlenir. GÜNEŞ ÇARPMASINDAN KORUNMA YOLLARI Güneş çarpmasını önlemek için basit ama etkili önlemler alınabilir: - 11.00 – 15.00 saatleri arasında doğrudan güneşten uzak durun. - Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmayın. - Açık renkli, hafif ve bol kıyafetler giyin. - Güneşli havalarda geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanın. - Güneş koruyucu kremlerle cildinizi koruyun. - Fiziksel aktiviteleri sabah veya akşam saatlerinde yapın. - Alkol ve kafein tüketimini sınırlandırın.

- Egzersiz öncesi ısınma hareketlerini ihmal etmeyin. - Aşırı terleme sonrası tuzlu yiyeceklerle mineral kaybını dengeleyin. UYARI: Güneş çarpması belirtileri hafif bile olsa ihmal edilmemelidir. Özellikle yüksek ateş, bilinç kaybı, kusma ve şiddetli baş ağrısı durumlarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Görsel Kaynak: istockphoto