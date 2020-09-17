Göktürk ve Uygurlar döneminin gözdesi "Mor Altın"ın asırlık serüveni

AA

Serkan Acar'ın Türkçeye kazandırdığı, Selenge Yayınları'ndan çıkan kitap, Orta Çağ döneminde, Asya'daki ticareti gözler önüne sererken ve egzotik hediyeler konusunda da çeşitli ipuçları sunuyor.

900'lü yıllarda, Çin'de yapılan kemerlerde, kıyafet kollarında, taçlarda, şarap kadehlerinde ve diğer ziynet eşyalarında sıklıkla kullanılan, Eski Mısır kalıntılarında da örneklerine bolca rastlanan mor altına dair detaylı bilgilerin de verildiği esere, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabilecek.

Mor altınla ilgili bilgilerin derlendiği eserde, Tutankhamun'un mezarında, üzeri gülkurusu ve mor tabakayla kaplı altın takılar olduğu, genç krallardan birinin terliklerinin üzerinde bu maddeden yapılma rozetlerle saf sarı altın çubukların değişimli kullanıldığı, Kraliçe Tewosret'in tacında ve 11. Ramses'in küpelerinde bulunduğu bilgisi paylaşılıyor.

Mor rengin, altın ısıtıldığında ortaya çıktığı belirtilerek, İskenderiye ve Bizans papirüslerine göre, zaman geçtikçe metallere çeşitli renk ve hafif tonlar verme sanatının Helenistik simyacılara mahsus bir sır olduğu, günümüzde de altının rengi mora dönüyorsa, içinde "demir" metalinin yer aldığı bilgisi eserde aktarılıyor.