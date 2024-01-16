GÖKHAN ÖZEN'DEN 'ESTETİK' İDDİALARINA YANIT

Gökhan Özen, söz konusu iddialar hakkında; "Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.