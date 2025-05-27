Gökçeada Ultra Trail uluslararası bir kimliğe büründü

Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek Gökçeada Ultra Trail, her seviyeden koşu tutkununu ağırlayacak.

Türkiye'de güneşin en son battığı nokta olan Gökçeada'da 44K, 33K, 11K ve 5K'lık parkurlardaki yarış, Team Kronoks tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle gerçekleşecek.

"900 SPORCU YER ALACAK"

Gökçeada Ultra Trail'in bu sene ikincisini gerçekleştireceklerini ifade eden Parkur Koordinatörü Faruk Kar, "Salomon ve Intersport ana sponsorluğundaki yarışta bu sene 4 ayrı parkurumuz var. Geçen seneye oranla ise katılımda yüzde 85'lik bir artış meydana geldi. Organizasyonda kayıt işlemini tamamladık. Bu seneki yarışımızda 900 sporcu yer alacak. Bu sene ek olarak 5K'lık da bir parkur ekledik. Yarış büyüdükçe yerel halkın ev esnafın da ilgisi arttı. Bunun yanında Gestaş'tan da önemli bir destek aldık. Gökçeada'ya ek seferler koyarak hem katılımcıların hem de günübirlik adaya gelmek isteyenlerin mağdur olmaması adına bir düzenleme yapıldı. Adada yer alan oteller ise yaz döneminde olmamıza rağmen kış tarifesinden katılımcılara destekte bulunacak. Ayrıca bu sene özelinde yabancı sporcularımız da olacak yarışta. Bu sayede Gökçeada Ultra Trail, ikinci senesinde hem yerli sporculardan ilgi gördü ve sayı arttı hem de yabancı sporcu katılımı ile uluslararası bir kimliğe büründü" dedi.