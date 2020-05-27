"MAKYAJ VİDEOSU ÇEKİN DAHA DEĞERLİ"

Şarkıcı, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Güzel sanatlar mezunuyum. Piyano eğitimim var, tiyatro mezunuyum, iki dil biliyorum, davul çalıyorum. İki sene şan dersi aldım, 20 yaşımdan beri sahnedeyim. Tavsiyem: kutu açın, küfredin, makyaj videosu çekin. Daha değerli...