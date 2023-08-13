Gökçe Bahadır: Zaman çok hızlı geçiyor

'ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, daha önce çocuk sahibi olmayı düşünüp, düşünmediğinin sorulması üzerine, "Bu soruyu hiç beklemiyordum" yanıtını vererek, anne olmanın özel bir durum olduğunu ifade etmişti.

Gökçe Bahadır, daha sonra, "Çocuk dünyanın en güzel şeyi..." diyerek, henüz hayatında böyle bir plana yer olmadığını söylemişti.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram