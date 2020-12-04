"NEFESİMİ TUTTUM AMA ORADA BİR ŞEY OLDU"

Gloria Estefan, o gün yanına gelen maskesiz bir hayranının kendisine çok yakın durduğunu söyledi.

Estefan, "Bir gün dışarı çıktım ve maske takmayan biriyle karşılaştım. Benimle konuşurken nefesimi tuttum ama orada bir şeyler oldu" diyerek restoranda yemek yediği için maskesini indirdiği anda virüsü kaptığını iddia etti.