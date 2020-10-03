Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Dk. 57 Uzodimma),Traore (Dk. 82 Serginho),Nalepa, Sadi Karaduman, Hayrullah Bilazer (Dk. 57 Kerem Kalafat),Caner Hüseyin Bağ, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Yasin Ozan),Balde

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Fethi Özer, Muhammed Bayır, Burak Bekaroğlu, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Dk. 71 Hamza Gür),Bekir Yılmaz (Dk. 60 Muhammed Gümüşkaya),Gökhan Sazdağı, Oğuzhan Berber, Alican Özfesli (Dk. 71 Burak Asan),Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+1 Muhammet Arslantaş)

Goller: Dk. 68 Balde, Dk. 90+5 Uzodimma (Giresunspor),Dk. 35 Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Mehmet Taş, Dk. 55 Nalepa, Dk. 81 Eren Tozlu (Giresunspor),Dk. 42 Tugay Kaçar, Dk. 47 Alican Özfesli, Dk. 77 Burak Bekaroğlu, Dk. 87 Burak Asan, Dk. 90+3 Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor)