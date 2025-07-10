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        Haberler Gündem Güncel Giresun'un kültürel kıyafetleri görücüye çıkacak | Son dakika haberleri

        Giresun'un kültürel kıyafetleri Kitre Bebek Evi'nde sergilenecek

        Giresun'un kültürel kıyafetleri Piraziz ilçesindeki Kitre Bebek Evi'nde görücüye çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:48
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        Giresun'un kültürel kıyafetleri görücüye çıkacak
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        Giresun'un Piraziz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eski Kaymakamlık binası kültürel bir merkez haline gelecek.

        Bu kapsamda bina içerisinde eğitimci ve sanatçı Ummihan Aydın tarafından oluşturulan Kitre Bebek Evi'nde sona gelindi.

        Kitre bebekler ile Karadeniz kültürü, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kıyafetler, gündelik yaşam sahneleri ve yöresel figürleri yansıtılacak.

        Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz, Kitre Bebek Evi'nde incelemelerde bulundu.

        Kültürel bir merkez oluşturmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ayyıldız, "Ummihan hocamız, sabrın ve gönül emeğinin en güzel örneklerini sergiliyor. Bu özel mekanı en kısa sürede halkımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

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