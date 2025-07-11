Giresun plajlarında deniz suyu temiz mi?

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, halkın yoğun olarak kullandığı 23 plajdan deniz suyu numuneleri aldı. Numuneler, Giresun Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda detaylı bir şekilde incelendi.

Yapılan analizler sonucunda Giresun merkez, Bulancak, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki plajlardan alınan numunelerin "İyi" kalite sınıfında yer aldığı açıklandı.

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Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Analizler yüzme suyu kalitesi yönetmeliği çerçevesinde, bağırsak kaynaklı bakteriler olan İntestinal Enterokok (İ.E.) ve Escherichia Coli (E.C.) parametrelerine göre değerlendirildi. Tüm numuneler, kılavuz ve zorunlu değer sınırları içinde kalarak standartlara uygun bulundu" ifadelerine yer verildi.

Yaz sezonu boyunca her 15 günde bir deniz suyu numunesi alımına devam edileceği ve halk sağlığını koruma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.