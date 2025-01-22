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        Haberler Magazin Giray Altınok, yangın faciası için attığı tiviti sildiği yönündeki iddialara sitem etti: Yahu niye sileyim? - Magazin haberleri

        Giray Altınok, yangın faciası için attığı tiviti sildiği yönündeki iddialara sitem etti: Yahu niye sileyim?

        Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından, bulunduğu paylaşımı sildiği iddia edilen Giray Altınok; "Suçlu bulmak kolay, suçluyu bulmak zor" diyerek paylaşımını silmediğini belirterek hesabını dondurduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:39
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          Bolu Kartalkaya’da, Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi.

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          Yaşanan bu acı olay sonrası, ünlüler sosyal medya hesaplarından hem faciaya hem de alınmayan önlemlere dikkat çekti. Ünlü oyuncu Giray Altınok da yaşananlara kayıtsız kalmamış ve tepkisini sosyal medyada paylaştığı bir tivitle dile getirmişti.

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          Giray Altınok, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." ifadelerini kullanarak yaşananlara olan öfkesini dile getirdi. Ancak kısa süre sonra bu tiviti sildiği iddia edildi.

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          Söz konusu iddialara yanıt veren Giray Altınok, silindiği öne sürülen tivitini yeniden paylaşarak yalnızca hesabını bir süreliğine dondurduğunu ifade etti. Altınok, şu sözlerle hem iddiaları reddetti hem de tepkisini dile getirdi;

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          "Bu tiviti silmişim... Yahu niye sileyim? Sadece bir süre burayı durdurmak istedim, hepsi bu. Dayanamıyorum artık. Bir tepki de almadım zaten, niye alayım? Yazımı yetersiz bulanlar olmuş, anlarım. Herkesin acıyla baş etme yöntemi, gücü, dili başka. Suçlu bulmak kolay, suçluyu bulmak zor."

          Fotoğraflar: Instagram, X

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