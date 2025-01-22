Giray Altınok, yangın faciası için attığı tiviti sildiği yönündeki iddialara sitem etti: Yahu niye sileyim?

"Bu tiviti silmişim... Yahu niye sileyim? Sadece bir süre burayı durdurmak istedim, hepsi bu. Dayanamıyorum artık. Bir tepki de almadım zaten, niye alayım? Yazımı yetersiz bulanlar olmuş, anlarım. Herkesin acıyla baş etme yöntemi, gücü, dili başka. Suçlu bulmak kolay, suçluyu bulmak zor."

Fotoğraflar: Instagram, X