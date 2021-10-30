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Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında yeni gelişme: Anne Yolanda Hadid... - Magazin haberleri

Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrılığında yeni detaylar

Gigi Hadid ile Zayn Malik, 6 yıllık ilişkilerini noktaladı. Büyük yankı uyandıran ayrılıkla ilgili yeni gelişmeler basına sızdı. Ünlü modelin annesi Yolanda Hadid, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmesinin ardından ünlü şarkıcının uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı

30.10.2021 - 15:22 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • ABD basınına yansıyan haberlere göre; Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasındaki kavga geçtiğimiz ay Gigi Hadid'in iş için başka şehirde olduğu bir sırada gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, Hadid ile birlikte yaşadığı evde 1 yaşındaki kızları Khai'ye bakıyordu.

  • Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasında bir tartışma başladı.

  • KÜFÜR ETTİ

    Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre; Malik, Yolanda Hadid'i iterek küfürler etti ve sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.

  • "VURMADIM"

    Bu suçlamalara yanıt veren 28 yaşındaki Malik, aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunarak, “Yolanda Hadid’e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir” dedi.

  • UZAKLAŞTIRMA KARARI

    Malik bu olaydan sonra denetimli serbestlik ve uzaklaştırmayla cezalandırıldı. Malik ile Yolanda Hadid arasında yaşanan olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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