Georgios Papagiannis resmen Anadolu Efes'te!

Pivot mevkisinde görev alan Papagiannis, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe Beko’da forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncu, Monaco forması ile bu sezon EuroLeague’de 29 karşılaşmada 16:30 dakika ortalama süre alarak maç başına 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

REKLAM advertisement1

✍️ Başarılı oyuncu Georgios Papagiannis ile 2+1 sezonluk sözleşme imzaladık! #Welcome Georgios #BenimYerimBurası pic.twitter.com/uycHJZcfGS — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 16, 2025