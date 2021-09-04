"DÜRÜSTÇE ANLATTI"

Belgeselin yayınlanacağı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup, biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ifade etti.

Diaz, Georgina Rodriguez'in bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini ve hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu anlattığını sözlerine ekledi.