Genetikten strese sayısız sebebi var: Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek çözümler!

GÖZ ALTI MORLUKLARININ EN YAYGIN NEDENLERİ

Göz altı morlukları, özellikle şehir yaşamının getirdiği stres ve yoğun tempo nedeniyle giderek daha fazla kişinin şikâyet ettiği estetik bir sorun haline geldi. Bu durumun en yaygın nedenlerinden biri genetik yatkınlıktır. Aile bireylerinde benzer morluklar varsa, sizde de görülme olasılığı oldukça yüksektir. Bunun yanında uykusuzluk, göz çevresindeki damarların belirginleşmesine ve cildin koyulaşmasına yol açar.