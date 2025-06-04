Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gençlik kampında denizde boğulanların sayısı 3'e yükseldi - Güncel haberler

        Gençlik kampında denizde boğulanların sayısı 3'e yükseldi

        Mersin'de gençlik kampında girdikleri denizde boğulan Cemal Emre Kurt ve Mehmet Erdem Akdeniz'in ardından hastanede tedaviye alınan Alperen Bayraktar da kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik kampında denizde boğulanların sayısı 3'e yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 1 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nın plajında meydana geldi.

        Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı. Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.

        Denizde açığa doğru sürüklenen Akdeniz ve Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da, Cemal Emre Kurt ise Çorum'da toprağa verildi.

        Alperen Bayraktar da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayraktar'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Mersin
        #Mersin haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Habertürk Anasayfa