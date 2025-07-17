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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği'nde Joca Fernandes'le yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Joca Fernandes'le yollar ayrıldı!

        Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Joca Fernandes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:36
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        Gençlerbirliği'nde ayrılık açıklandı!
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        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Joca Fernandes arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Joca Fernandes’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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