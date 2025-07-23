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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:37
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        Onyekuru ilk antrenmanına çıktı
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        Kulübün açıklamasına göre, Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya dönen Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanına yeni transfer Onyekuru da katıldı.

        Yeni sezon hazırlıkları için 17 Temmuz'da Bolu'da kampa giren ve son hazırlık maçını oynayan başkent ekibi, Ankara'ya döndü.

        İkinci hazırlık maçını dün İran ekiplerinden Tractor FC ile oynayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bugün yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Nijeryalı oyuncu Onyekuru, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

        Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Hazırlık maçında forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaptı. Maçta az süre alan ve oynama şansı bulamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma oyunuyla antrenmanı sürdürdü. Günün tek antrenmanı, minyatür kalelerden kurulu dar alanda gerçekleştirilen çeşitli pas organizasyonlarıyla sona erdi.

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