Genç doktoru ihmal öldürdü!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de çocuklarının okul etkinliğine katılan çiftin başına akılalmaz bir olay geldi. Kahvaltı yaptıkları salonun başındaki taş kemer üzerlerine düştü. Enkaz altında kalan doktor baba hayatını kaybetti. Eşi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Giriş: 26.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:35
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İzmir'de çocuklarının okul etkinliğine katılan çiftin başına akılalmaz bir olay geldi.
Kahvaltı yaptıkları salonun başındaki taş kemer üzerlerine düştü.
Enkaz altında kalan doktor baba hayatını kaybetti.
Eşi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
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