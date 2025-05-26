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        Haberler Gündem Genç doktoru ihmal öldürdü! - Güncel haberler

        Genç doktoru ihmal öldürdü!

        Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de çocuklarının okul etkinliğine katılan çiftin başına akılalmaz bir olay geldi. Kahvaltı yaptıkları salonun başındaki taş kemer üzerlerine düştü. Enkaz altında kalan doktor baba hayatını kaybetti. Eşi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 20:35
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        Genç doktoru ihmal öldürdü!
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        İzmir'de çocuklarının okul etkinliğine katılan çiftin başına akılalmaz bir olay geldi.

        Kahvaltı yaptıkları salonun başındaki taş kemer üzerlerine düştü.

        Enkaz altında kalan doktor baba hayatını kaybetti.

        Eşi ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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