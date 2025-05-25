'Gemide'ki 'Boksör': Filmden sonra psikolojim bozuldu

'Gemide'nin kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekleyen oyuncu; Senaryoyu okuduğumuzda iz bırakan film çekeceğimizi düşündük. Çünkü belli bir kesime hitap ediyor ve o belli bir kesim zaten bazı diyalogların yenilikleri içerisindeydi. Diyaloglar samimiyet verdi. Bazen senaryoya bağlı kalmadan doğaçlamalarınız da oldu. Yönetmenimiz Serdar Akar da; 'Senaryoyu unutun böyle oynamaya devam edin' derdi. Kullandığımız argo kelimeler ve küfürler de vardı ama doğru zamanda ve doğru yerde kullanıldığı için izleyenlere; 'Bu kadar da fazla dedirtmedi' bence" açıklamasında bulundu.