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        Haberler Bilgi Yaşam Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri: Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 850 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, sınav ne zaman?

        Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alacak! GİB uzman yardımcısı başvuru tarihleri, şartları ve sınav takvimi

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı. İlanda Gelir İdaresi Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak iller gibi detaylara yer verildi. İlana göre adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavına tabii tutulacak. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı 850 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, sınav ne zaman? İşte, GİB uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav takvimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:17
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        • 1

          Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı yapacak. Alıma ilişkin yayımlanan ilana göre, Başkanlığın açık bulunan kadrolarına atanmak üzere, iki aşamalı giriş sınavı ile 820 gelir uzman yardımcısı ve 30 gevlet gelir uzman yardımcısı alınacak. Başkanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri, şartları, alım yapılacak iller ve sınav tarihleri gibi tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı gelir uzman yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, GİB 850 gelir uzman yardımcısı alımı başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler…

        • 2

          GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 850 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı yayımlandı.

          İlana göre, Başkanlığın açık bulunan kadrolarına atanmak üzere, sınavla 820 Gelir Uzman Yardımcısı ve 30 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

          Sınava ön başvurular, 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

          Belirtilen tarihlerde ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar, 19 Mart 2025 tarihinde geç başvuru yapabilecek.

          Ön başvuru aşamasında ve nihai başvuru aşamasında, henüz mezun olmayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.

        • 3

          GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacak.

          Ön başvuru yapacak adaylardan hizmet bedeli alınacak. (ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.)

          Adaylar sınava ön başvurularını yaptıktan sonra ön başvuru ücretini, 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında yatıracak. Ön başvuru ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları ön başvurular işleme alınmayacak. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

          GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

          - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

          - Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecek.

          - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

          - ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

          - Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

        • 5

          SINAV ŞEKLİ

          Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

          Giriş sınavının yazılı bölümü elektronik ortamda test usulü 60 sorudan oluşacak şekilde gerçekleştirilecek.

        • 6

          GİB GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN?

          820 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü, 20 Nisan 2025 Pazar Günü Saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.

          30 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü ise 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak.

          Sınavlar, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        • 7
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