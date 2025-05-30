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        Gelinlerine 'torun' davası açtılar

        İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un iade süreci devam ederken üst üste gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen Aci'nin eşi Şükriye Aci'ye tepki gösteren kayınbabası ile kayınvalidesi, 'torun' davası açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:49
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        Gelinlerine 'torun' davası açtılar
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        Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin anne ve babası, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla ‘çocukla kişisel ilişki tesisinin sağlanması' için dava açtı.

        İHA'nın haberine göre mahkemeye sunulan dilekçede, "Mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz" denildi.

        Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz şekilde sürdüğü aracıyla park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazada yol kenarından bulunan diğer kişiler de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, oğullarının ölümüne ilişkin maddi ve manevi zararının karşılandığı gerekçesiyle şikayetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci hakkında 2 yaşındaki torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı.

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        "AÇIKÇA BABAANNESİ VE DEDESİYLE GÖRÜŞTÜRMEYECEĞİNİ İLAN ETTİ"

        Avukat aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkillerin oğulları Oğuz Murat Aci, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Oğuz Murat Aci, daha önce Şükriye Aci ile evlenmiş olup, çiftin bu evliliğinden ‘Pars' isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölüm olayından sonra gelin Şükriye Aci, eşinin ölümüne sebep olan şüpheli Timur Cihantimur'un yakınları ile görüşmeler yapmıştır. Para karşılığında şikayetinden vazgeçmiştir. Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci, haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir" denildi.

        Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur
        Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

        "KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM"

        Özer Aci ile Pervin Aci'nin torunlarını görememesinin kabul edilemez bir durum olduğu belirtilen dilekçede, "Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars' ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

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