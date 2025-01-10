Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi elenirken, bir isim ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?