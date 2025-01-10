Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 10 Ocak Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kim aldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunduğu programda bugün sadece bir gelin birinci olacak. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. Peki 10 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, 10 altın bileziği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu
- 1
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi elenirken, bir isim ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?
- 2
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde haftanın finali yaşanıyor. Gün içinde elenen ve birinci olan isim açıklanacak.
- 3
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son bölümde Ezgi 20 puan, Aysun 17 puan, Duygu 14 puan, Beyzanur 8 puan aldı. 9 Ocak’ta Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Beyzanur oldu.
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI
Ezgi:
Beyzanur:
Aysun:
Duygu:
-