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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 1 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını kim aldı ve 10 bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da 10 bileziği ve çeyrek altını kim kazandı? 1 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi?

        Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bir final günü heyecanı daha nefesler kesti. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışmasında bugün çeyrek altın ile 10 bileziğin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oldu. İşte, Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:33
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        • 1

          Bu sezon da hatırı sayılır bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan Gelinim Mutfakta'da final günü heyecanı sona erdi. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Melek arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlendi. İşte, detaylar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Aleyna oldu.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim de Aleyna oldu.

        • 4

          1 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Melek oldu.

        • 5

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)

          ALEYNA: 76

          YEŞİM: 72

          TUĞBA: 59

          MELEK: 49

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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