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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu: Gelinim Mutfakta toplam puan durumu ile çeyreği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta puan durumu: 5 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

        Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu gündemdeki yerini aldı. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunuculuğunda Kanal D'de ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugünün yemeği Uzakdoğu Usulü Kurbağa Bacağı (Tavuk Kanat) olarak belirlendi. Günün en iyi tabağını çıkaran gelin ise çeyrek altını kazanacak. İşte, 5 Aralık 2023 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:02
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        • 1

          Gelinim Mutfakta'da çeyreği kazanan isim ve günün puan durumu araştırılıyor. Gelinlerin yarıştığı programda, kayınvalideler ise gelinlerinin yaptığı yemekleri bulmak için çabalıyor. Yarışmada altınlar kayınvalidelerin puanlamasına göre belirleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da çeyreği kim aldı? İşte, 5 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        • 2

          5 ARALIK PUAN DURUMU GELİNİM MUTFAKTA

          Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Aralık 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu belli olduğunda haberimize eklenecek.

          4 aralık puan durumu ise şöyleydi;

          YEŞİM: 19

          TUĞBA: 14

          İREM: 13

          ALEYNA: 11

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          5 Aralık'ta en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı. Çeyreği alan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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