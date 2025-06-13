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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Haziran 2025 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Haziran 2025 Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

        Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bugün yapılıyor. Dört gelin ve kayınvalideleri arasında süren mücadelede, haftanın sonunda en düşük puanı alan yarışmacı programa veda ederken, en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta 13 Haziran kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:15
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        • 1

          Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler en yüksek puanı alarak altınların sahibi olmak istiyor. Puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da 2-6 Haziran haftası Cuma günü programa veda eden isim Sahra gelin oldu. Peki 13 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Sezon finalinin beşinci gününde çeyrek altının sahibi Seren oldu.

          SAHRA- 16 puan- 1 çeyrek altın

          NUR-13 puan- 1 çeyrek altın

          EZGİ- 10 puan- 2 çeyrek altın

          SEREN- 17 puan - 1 çeyrek altın

          YARIŞMACILAR

          NUR, EZGİ, SEREN, SAHRA

        • 3

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Sezon finali serisinin dördüncü gününde çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Nur ise eksi 2 ceza puanı aldı.

          EZGİ-18 puan

          SAHRA- 10 puan

          SEREN- 13 puan

          NUR- 3 puan

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