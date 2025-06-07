Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören gece müzeciliği uygulaması, bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen 27 müze, 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. Yerli yabancı turistler gece saat 22.00'ye kadar müze gezme imkânına sahip olacak. İşte, 2025 yılı gece müzeciliği programında yer alan müzeler ve ziyaret saatlerine dair tüm detaylar…