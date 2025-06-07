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        Haberler Bilgi Gündem Gece müzeciliği bu yıl da devam ediyor! İşte gece açık olan 27 müzenin tam listesi ve kapanış saatleri

        Gece müzeciliği bu yıl da devam ediyor! İşte gece açık olan 27 müze ve kapanış saatleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "gece müzeciliği" uygulaması, 2025 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yer alan 27 seçili müze, yaz dönemi boyunca gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. 1 Haziran'da başlayan uygulama, 1 Ekim'e kadar sürecek şekilde planlandı. Ziyaretçilere müzeleri daha sakin ve serin saatlerde gezme imkânı sunan bu uygulama, kültürel deneyimi farklı bir boyuta taşıyor. İşte, gece gezilebilecek o 27 müze ve uygulamaya dair merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:32
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        • 1

          Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören gece müzeciliği uygulaması, bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda belirlenen 27 müze, 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyarete açık olacak. Yerli yabancı turistler gece saat 22.00'ye kadar müze gezme imkânına sahip olacak. İşte, 2025 yılı gece müzeciliği programında yer alan müzeler ve ziyaret saatlerine dair tüm detaylar…

        • 2

          İSTANBUL

          - Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)

          - Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00

          - Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00

          - Galata Kulesi – 23.00

          ANKARA

          - Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00

          - Etnografya Müzesi – 21.00

        • 3

          SAMSUN

          - Samsun Müzesi – 22.00

          ERZURUM

          - Erzurum Müzesi – 21.00

          ADIYAMAN

          - Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

          GAZİANTEP

          - Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

        • 4

          ŞANLIURFA

          - Şanlıurfa Müzesi – 21.00

          - Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

          NEVŞEHİR

          - Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00

          - Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00

          - Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00

          - Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

        • 5

          ANTALYA

          - Antalya Müzesi – 22.00

          - Alanya Müzesi – 22.00

          - Aspendos Ören Yeri – 22.00

          - Patara Ören Yeri – 22.00

          - Side Ören Yeri – 22.00

          - Nekropol Müzesi – 22.00

          DENİZLİ

          - Hierapolis Ören Yeri – 23.00

          AYDIN

          - Didim Ören Yeri – 21.00

          İZMİR

          - Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00

          - Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

          MUĞLA

          - Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00

        • 6

          GECE MÜZECİLİĞİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

          Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı gece müzeciliği uygulaması 1 Haziran ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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