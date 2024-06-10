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        Van'da sağanak sele neden oldu; 52 hayvan öldü!

        Van'da dün gece meydana gelen sel felaketinin bilonçosu ortaya çıktı. Kentin Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde 10 ev ve ahır hasar görürken, 52 büyük ve küçükbaş öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:20
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          Van'ın Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde sağanak, sele neden oldu. Saray ilçesi Karahisar Mahallesi'nde 10 ev ve ahır hasar görürken, 52 büyük ve küçükbaş öldü.

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          Özalp ve Başkale ilçelerindeki kırsal mahallelerde ise dereler taşınca bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları zarar gördü.

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          Özalp, Saray ve Başkale ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle dün gece meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma başlattı. Özalp ilçesinde selden dolayı dereler taşınca bazı evlerin bahçelerini su bastı, tarım alanları da zarar gördü.

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          Selin en çok etkili olduğu Saray'ın Karahisar, Kekikdüzü, Örenburç ile Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi'nin Terazın Mezrası'nda ise ekiplerin çamur temizleme çalışmaları devam ediyor. Saray'a bağlı kırsal Karahisar'da 2 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan öldü, dere kenarındaki 10 ev ve ahır da hasar gördü.

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          Saray Belediyesi Eş Başkanı Davut Acar, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar ile Genel Sekreter Yardımcısı Erol Demir ve ilgili birimler bölgeye gidip çalışmaları yerinde inceledi.

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          Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, selin bazı kırsal mahallelerde ciddi hasara neden olduğunu belirterek, "Sel olan yerlerde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Selin olduğu yerlerde çok şükür can kaybı yok. Karahisar mahallemizde maddi hasar var. Ayrıca Başkale'de yaşanan sel felaketi için de ekiplerimiz seferber oldu. Selden etkilenen kırsal mahallelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ekiplerimiz, mahallelerimizin içini temizleyip onaracaklar. Selden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz" diye konuştu. Zeydan, selden etkilenen Karahisar Mahallesi'nde de incelemelerde bulundu.

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