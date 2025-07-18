Gebze'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Kocaeli Gebze'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
Giriş: 18.07.2025 - 02:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 02:30
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde, M.K. idaresindeki minibüs ile Ş.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada minibüs sürücüsü ile mesai çıkışında evlerine gitmek üzere araçta bulunan 7 işçi ve otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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