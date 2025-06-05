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        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze’de İsrail destekli Filistinli milis gücü kuruldu: Netanyahu doğruladı - En son haberler | Dış Haberler

        Gazze’de İsrail destekli Filistinli milis gücü kuruldu: Netanyahu doğruladı

        Gazze'deki askeri kayıpları telafi edemeyen İsrail, işgali sürdürebilmek için yerel milisler kurarak Arapları savaşa dahil ediyor. "Yaser Ebu Şebab" adlı Filistinli grupla iş birliği yapan Tel Aviv yönetimi, şimdi de Yemen'de benzer bir yapı inşa etmeye hazırlanıyor. Bölgedeki işgalci strateji artık sadece toprakla sınırlı değil; İsrail, Arap topraklarında vekil savaşlar yürütüyor... Çetiner Çetin'in haberi

        Giriş: 05.06.2025 - 21:04 Güncelleme: 05.06.2025 - 21:39
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        İsrail'ten tehlikeli hamle
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        Yerel kaynakların Habertürk’e verdiği bilgilere göre, İsrail, Gazze’deki askeri kayıplarının artmasının ardından yeni ve tartışmalı bir stratejiye yöneldi. İsrail ordusunun Refah bölgesinde iş birliği yaptığı “Yaser Ebu Şebab” adlı yerel bir milis gücüne silah desteği sağladığı ve bu güçle Hamas’a karşı ortak operasyon yürüttüğü ortaya çıktı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu iddiaları doğrulayarak kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.Yerel kaynakların Habertürk’e verdiği bilgilere göre, İsrail, Gazze’deki askeri kayıplarının artmasının ardından yeni ve tartışmalı bir stratejiye yöneldi. İsrail ordusunun Refah bölgesinde iş birliği yaptığı “Yaser Ebu Şebab” adlı yerel bir milis gücüne silah desteği sağladığı ve bu güçle Hamas’a karşı ortak operasyon yürüttüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu iddiaları doğrulayarak kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

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        Yerel Kaynaklara Göre İsrail-Milis işbirliğinin ayrıntıları şöyle:

        • İsrail, “Yaser Ebu Şebab” milis gücüne silah desteği verdi. Bu silahların bir kısmı, Gazze’de Hamas’a karşı yürütülen operasyonlarda el konulan mühimmatlardan oluşuyor.

        • Milis güç, Refah bölgesinde faaliyet gösteriyor. Bu bölge İsrail ordusunun “temizlendiğini” ilan ettiği yerlerden biri.

        • Milislerin görevleri arasında Hamas ile çatışmak ve insani yardım konvoylarını korumak yer alıyor. • Girişim, İsrail güvenlik birimlerinin tavsiyesiyle başlatıldı ve doğrudan siyasi düzeyde onaylandı. Kabineden herhangi bir karar alınmadı.

        • Şu an için İsrail’in iş birliği içinde olduğu tek yerel Filistinli milis yapılanması bu grup.

        NETANYAHU: DOĞRU, BU BİZİM TALİMATIMIZDI!

        Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı açıklamada, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın bu bilgileri sızdırmasının “tehlikeli” olduğunu söyledi:

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        “Lieberman’ın sızdırdığı şey çok tehlikeli.

        Peki ne yayımladı?

        Güvenlik birimlerinin tavsiyesi üzerine Gazze’de Hamas’a karşı milisleri harekete geçirdiğimizi… Bunun nesi kötü? Bu sadece iyi bir şeydir, İsrail ordusu askerlerinin hayatını kurtarıyor.

        Bu bilgilerin yayımlanması sadece Hamas’a yarar sağlar, ama Lieberman bunu umursamıyor.”

        Netanyahu’nun bu sözleri, ülkede bu uygulamanın resmi düzeyde yapıldığını net biçimde ortaya koyarken, devlet içindeki çatlağı da gözler önüne serdi.

        İSRAİL MEDYASINDAKİ HABERLERİN DETAYLARI:

        İsrail’in önde gelen gazetelerinde yer alan iddialara göre:

        • Haaretz: İsrail’in, Hamas’a karşı yerel milis kullanımı konusunda daha önce benzer planları masaya yatırdığı, ancak şimdi ilk kez fiilen uygulamaya geçtiği bildirildi.

        • Yedioth Ahronoth: Refah’ta faaliyet gösteren Yaser Ebu Şebab grubunun, İsrail’in denetiminde hareket ettiği ve sadece askeri değil, psikolojik savaşta da rol üstlendiği ifade edildi.

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        • Maariv: Milis gücünün kurulması yönündeki güvenlik önerilerinin aylar önce sunulduğu ve hükümetin kabine onayı olmaksızın bu iş birliğini başlattığı vurgulandı.

        • Channel 12 News: Söz konusu uygulamanın, “Gazze’de Arap’ı Arap’a kırdırma” stratejisinin bir uzantısı olduğu belirtilerek, İsrail ordusunun sahadaki yükünü hafifletme amacı taşıdığı öne sürüldü.

        ZİYO-STRATEJİK DENGELERİN DEĞİŞTİĞİ NOKTA

        İsrail’in bu adımı, sadece askeri değil, jeopolitik açıdan da önemli bir kırılmaya işaret ediyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze’yi sadece kontrol etmekle kalmıyor; aynı zamanda bölgedeki Arap unsurları kendi çıkarları doğrultusunda savaşın parçası haline getirme stratejisi güdüyor. Bu, hem içeride siyasi çatışmaları hem de Arap dünyasında tepkileri tetikleyebilecek bir denklem yaratıyor.

        Bu gelişme, İsrail’in işgal stratejisinin yeni bir evreye geçtiğini, Arapları sahada vekil güç haline getirerek hem uluslararası baskıyı hafifletmek hem de yerel direnişi içeriden bölmek istediğini gösteriyor. Ancak içeride yaşanan siyasi kriz ve Netanyahu-Lieberman çatışması, bu planın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir fırtınaya da yol açabileceğini kanıtlıyor.

        Gazze’deki askeri kayıpları telafi edemeyen İsrail, işgali sürdürebilmek için yerel milisler kurarak Arapları savaşa dahil ediyor. “Yaser Ebu Şebab” adlı Filistinli grupla iş birliği yapan Tel Aviv yönetimi, şimdi de Yemen’de benzer bir yapı inşa etmeye hazırlanıyor. Bölgedeki işgalci strateji artık sadece toprakla sınırlı değil; İsrail, Arap topraklarında vekil savaşlar yürütüyor.

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        #israil
        #filistinli milis grup
        #haberler
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