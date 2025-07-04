Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden İsrail ordusu açıklaması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerinin enkaz altındaki yaralılara ulaşmasına İsrail ordusunun engel olduğunu belirtti.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, enkaz altında sağ olduklarını bildiren kayıplar bulunmasına rağmen Gazze kentinin doğusunda hedef alınan sivil yerleşimlere ekiplerimizin ulaşmasına izin vermiyor." dedi.

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İsrail ordusunun son günlerde Gazze kentinin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerindeki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını kaydeden Basal, bu saldırıların 200’den fazla ev ve binayı yerle bir ettiğini ve çok sayıda can kaybına yol açtığını aktardı.

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Basal, sözlerine şöyle devam etti:

"Enkaz altında hala yaklaşık 82 kişi kayıp, bunlardan bazıları hayatta ve enkaz altından yardım çığlıklarını duyuyoruz. Hala ailesinden kayıplar olan çok sayıda kişi, bir an önce sevdiklerine ulaşmamızı ve onların hayatlarını kurtarmamızı talep ediyor.

Ne yazık ki, bombardımanın sürmesi ve herhangi bir koordinasyonun sağlanamaması, çalışmaları son derece zorlaştırıyor."

Bu bölgelere giriş yapabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek söz konusu alanları "tehlikeli” şeklinde niteleyen Basal, ekiplerin çalıştığı bölgelerin hedef alınması ve saldırı alanlarına ulaşmak için güvenli koridorlar bulunmaması nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarını vurguladı. Sivil Savunma Sözcüsü, ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmesi için acilen güvenli koridorların sağlanması, yardım çağrılarının geldiği yerlere gecikmeden ulaşmak için acil harekete geçilmesi ve lojistik destek sunulması çağrısı yaptı.