Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu: Gazze'de hükümetten İsrail hastaneleri vurmasın çağrısı!

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.