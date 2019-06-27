SAHALAR TARLAYA DÖNÜŞTÜ!

Yeri ve özellikleri bakımından Türkiye’nin en iyi tesislerinden biri olan Celal Doğan Tesisleri’nin bugünkü harabe hali yürekleri burkuyor. Mutfak malzemeleri, mazgallar, demirler gibi para eden malzemeleri çalınan tesislerde bulunan 3 saha da bakımsızlıktan tarlaya dönüştü. Kapıları, dolapları kırılan tesislerdeki kulübe ait evrakların bile talan edildiği görüldü.