Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki hafif ticari araç, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

REKLAM advertisement1

Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) ile sürücü Kuvrağ ve otomobildeki İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.