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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te büfede silahlı kavga: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te büfede silahlı kavga: 1 ölü

        Gaziantep'te bir büfede çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:59
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        Büfede silahlı kavga: 1 ölü
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        Gaziantep'te arkadaşının tabancalı saldırısına uğrayan Bekir Karabağ (65) hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karabağ büfede arkadaşı Cuma G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cuma G. üzerindeki tabancayla Bekir Karabağ'a ateş açtı.

        TABANCAYLA VURULDU, HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; Karabağ, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Cuma G. ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Karabağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Karabağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #gaziantep
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