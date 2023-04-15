Gaziantep temsilcisi bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 14. kez mağlup oldu.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Gaziantep Basketbol, hücumda topu kötü kullanan ve iyi savunma yapamayan Galatasaray Nef karşısında 18. dakikada farkı 20 sayıya (46-26) çıkardı. Gaziantep temsilcisi, soyunma odasına da 48-31 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada baskılı başlayan Galatasaray Nef, üst üste bulduğu basketlerle 26. dakikada tamamlanırken, farkı 4 sayıya (55-51) indirdi. Egbunu'nun boyalı alandaki basketleriyle rakibinin hızını kesen Gaziantep Basketbol, son periyoda da 63-58 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Dotson ve Can Uğur Öğüt ile skor bulan Gaziantep Nef, 34. dakikada farkı 11 sayıya (74-63) çıkardı. Caloiaro'nun bireysey çabasıyla oyunda kalmaya çalışan Galatasaray Nef karşısında dış atışlardan üst üste basketler bulan Gaziantep Basketbol, son iki dakikaya 87-75 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Gaziantep ekibi, müsabakadan 96-78 galip ayrıldı.