Türk at yarışçılığının en büyük günü için geri sayım devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu, 2025’te 99. kez start alacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek bu dev organizasyon, hem heyecanlı mücadelelere sahne olacak hem de binlerce yarış tutkununu ekran başına kilitleyecek. Favori atlar, jokey performansları ve canlı yayın bilgileri yarışseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte detaylar...