Gazeteci Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çetinkaya, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından entübe edilmişti. Çetinkaya'nın bugün hayatını kaybettiği açıklandı.

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HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetinkaya, lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik yolculuğuna Cumhuriyet'te muhabir olarak adım attı.

Çetinkaya, meslek hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Hasan Tahsin Ödülü’nün yanı sıra, 1975 yılında Türk Dil Kurumu Basın Ödülü’nün de sahibi oldu.