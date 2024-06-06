"Suriyeli Afgan neyse Türk olmadıkları kesin, Türkçe bilmediklerini söyledi bize arkadaş. Köpeğimiz var burada, 10 kişi birden saldırdılar. Bizim güvenlik görevlisi 65 yaşında. Şuradan tuğlaları almışlar, sopalar ve levyelerle 7-8 kişi beraber adamı burada darp etmişler. Polis arkadaşlar geldi kamera kayıtlarını aldılar. Buradan parmak izi alınmadı, herhangi bir işlem de yapılmadı. Sadece kamera kayıtlarını alıp gittiler, ne yapacaklar bilmiyoruz şu anda. Köpeğimize tuğla atmışlar. Biz bu arkadaşların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Güvenlik görevlimiz şu anda hastanede tedavi altında. Darp edilmiş aynı zamanda ilk saldırma anında da parasını da çalmışlar."