Gani Müjde - Belma Canciğer çiftinin gurur günü
Yönetmen ve senarist Gani Müjde ile oyuncu Belma Canciğer'in kızları Ecesu, ABD'nin önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Enstitüsü'nden mezun oldu
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Gani Müjde ile Belma Canciğer, kızları Ecesu'nun mezuniyet töreni için ABD'ye gitti. Müjde ile Canciğer, yaşadıkları heyecanı paylaştı.
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Birlikte mezuniyet pozu veren aile, tebrikleri de kabul etti. Belma Canciğer; "Haklı gururum... Ancak fotoğraf koyabildim. Beş yıl önce seni bu okula bıraktığımızda dört kişi gelmiş, üç kişi ayrılmıştık, bu kez kardeşin de üniversiteli olduğu için ve finalleri olduğu için üç kişiyiz ama kalplerimiz bir... Seninle ne kadar gurur duysam az, bitirme projenin sergiye çıkması bizi daha da gururlandırdı, seni çok seviyoruz. Prensesimiz artık prenseslikten kraliçeliğe terfi etti. Bahtın ve tahtın güzel olsun. Darısı kardeşinin de başına. İnanıyorum ki! Sizler gibi pırlantalar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez" dedi.
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Gani Müjde ise; "Sadece New York'un değil tehlikeli bir hastalığın da hakkında geldi kızımız. Ecesu dünyanın en önemli sanat üniversitelerinden biri olan Pratt Institute'den mezun olmayı başardı. Gururluyuz. gözümüze de toz kaçtı bu arada" ifadelerini kullandı.
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