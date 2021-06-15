EURO 2020 A Grubu 2´nci maçında Galler, Azerbaycan´ın başkenti Bakü´de Türkiye ile karşılaşacak. Tofig Bahramov Stadyumu´ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Ada ekibi, ardından kuvvet ve çabukluk çalışmaları yaptı. Galler´in basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye - Galler karşılaşması yarın TSİ 19.00´da Bakü Olimpiyat Stadı´nda oynanacak.