Galatasaraylı taraftarlar Göztepe maçını Yenikapı'da izledi!
Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe karşılaşmasını Yenikapı'da kurulan dev ekranda toplu bir şekilde izledi. Yenikapı'da gün boyu süren etkinliğe 60 bin sarı-kırmızılı taraftar katıldı.
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Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerin ilki dün gerçekleştirildi.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe maçını, Yenikapı'da izledi. Burada kurulan dev ekrandan müsabakayı takip eden taraftarlar, 2-0'lık galibiyete de çok sevindi.
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İstanbul'dan, çevre şehirlerden ve yurt dışından gelen taraftarlar, kurulan Fanzone alanlarında gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Dünkü etkinlikte Yenikapı Miting Alanı'na 60 bin taraftarın giriş yaptığı belirtildi.
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Kutlamalar kapsamında bugün DJ performansları, konserler, dron gösterisi ile Pyro Show yapılacak ve sonrasında kupa töreni düzenlenecek.
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Sarı-kırmızılılar bugün yapacağı etkinliklerin ardından şampiyonluk kupasını burada kaldıracak.
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