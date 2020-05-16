Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığı ile ilgili bazı haberler gördüğünü belirterek, "Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin sağlığının hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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