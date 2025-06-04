Galatasaray’a istikrar kazandırdı

Galatasaray beşinci yıldız ve üst üste üçüncü şampiyonluğun kutlamaya devam ediyor.

Okan Buruk verdiği röportajlarda en zorlu şampiyonluğun bu sezonki olduğunun altını çiziyor.

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Psikolojik olarak en zorlu sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Buruk zafere kadro istikrarıyla ulaştı.

Uzun süre üç kulvarda sahaya çıkan Cimbom’da 10 ve üzeri maçta ilk 11’de başlayan futbolcu sayısı 14’te sınırlı kaldı. Diğer yandan sarı-kırmızılılarda 25 ve üzeri maça ilk 11’de başlayan futbolcu sayısı ise 8 oldu. REKLAM İdeal ilk 11’ini bulan Buruk, devre arasında Eren Elmalı ve Mario Lemina’nın da transferleriyle ilk 11’ini oturttu.

Kazanan kadroyu mecbur kalmadıkça değiştirmeyen başarılı çalıştırıcı kadro istikrarıyla birlikte şampiyonluğa uzandı. Cimbom’un en istikrarlı ismi 34 ilk 11 ile Fernando Muslera olurken Uruguaylı’yı vatandaşı Lucas Torreira izledi. 32 maç ilk 11 ile takımın en istikrarlı üçüncü ismi Abdülkerim Bardakcı olurken söz konusu sekiz oyuncunun üçü Türk futbolcular oldu. Barış Alper Yılmaz 31 maça ilk 11’de çıkarken sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Yunus Akgün 25 maça ilk 11’de çıktı.

Eren Elmalı transferinden sonra 10 maça ilk 11’de başlarken Kaan Ayhan ise 19 maça ilk 11’de çıktı. Sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe’de ise 10 ve üzeri maçta ilk 11’de başlayan futbolcu sayısı 18 oldu. Geniş bir rotasyon tercih eden Jose Mourinho’nun takımında 25 ve üzeri maçta ilk 11 başlayan futbolcu sayısı ise sadece üçte kaldı.