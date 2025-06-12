Galatasaray Yasemin Güveli ile sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız geride bıraktığımız sezonda da kadromuzda yer alan milli voleybolcu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yer aldı" denildi.

İmza törenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Yasemin Güveli, "Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Elimizden geleni yapacağız. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası’nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4’tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz" dedi.

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