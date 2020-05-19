Gelecek sezon için transfer söylentileri sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir oyuncu için karşı karşıya geldiği belirtildi. Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'ta top koşturan 21 yaşındaki Riley McGree'nin iki kulübün listesinde olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz yaz Club Brugge'den transfer edilen Avustralyalı orta saha oyuncusunun Avrupa'ya dönmek istediği ifade edilirken Düsseldorf, Rangers, Dortmund gibi birçok kulübün de transfer için hazır olduğu kaydedildi.

Adelaide United'ın McGree için talep ettiği bonservis bedeli ise 3 milyon euro.