Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Avrupa Ligi’nde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Sparta Prag ise play-off turuna kalmaya hak kazandı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray ile Sparta Prag karşılaşmasının detaylarları futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına dair yanıtlar...