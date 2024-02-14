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        Haberler Spor Futbol Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? - Futbol Haberleri

        Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 play- off turunda Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Futbolseverler, RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Sparta Prag maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, sarı- kırmızılılarla Çek takımının karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:16
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Avrupa Ligi’nde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Sparta Prag ise play-off turuna kalmaya hak kazandı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray ile Sparta Prag karşılaşmasının detaylarları futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına dair yanıtlar...

        • 2

          GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Galatasaray- Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe (yarın) 20.45'te oynanacak.

          RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olan sarı- kırmızılılarla Çek ekibi Sparta Prag karşılaşması EXXEN' den naklen yayınlanacak.

        • 3

          GALATASARAY'DA SON DURUM

          UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a 3 oyuncusundan müjdeli haber geldi.

          Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

          Sakatlığı bulunan bir diğer isim Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.

          Sarı-kırmızılılar, bugün saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

        • 4

          SPARTA PRAG ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

          Galatasaray’ın rakibi Sparta Prag, 19 haftası geride kalan Çekya Ligi'nde 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 50 puanla lider konumda bulunuyor. Sparta Prag, ligde oynadığı son 6 müsabakada yenilmedi. Bordo-beyazlılar, ligdeki son 6 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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